Тысячи демонстрантов вышли на улицы ливанской столицы.

Они протестуют против налоговой политики коалиционного правительства Саада Харири. Как передает телеканал «Аль-Маядин», этой ночью участники акций протестов перегородили проезжую часть в нескольких кварталах в центре Бейрута и перекрыли горящими покрышками автострады, ведущие в другие районы страны, а также стратегическое шоссе в Дамаск.
2019-10-18T02:10:00+03:00
2019-10-18T02:11:16+03:00
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02:10, 18 октября 2019
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