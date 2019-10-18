Тысячи демонстрантов вышли на улицы ливанской столицы.

Они протестуют против налоговой политики коалиционного правительства Саада Харири. Как передает телеканал «Аль-Маядин», этой ночью участники акций протестов перегородили проезжую часть в нескольких кварталах в центре Бейрута и перекрыли горящими покрышками автострады, ведущие в другие районы страны, а также стратегическое шоссе в Дамаск.