Власти Эквадора утверждают, что в  деле о  беспорядках в стране есть российский след.

Как заявила глава МВД Эквадора Мария Паула, часть сообщений с соцсетях с критикой правительства во время акций протеста отправлялась с российских IP-адресов. В интервью газете «Комерсио», министр признала, что в данном случае эквадорская разведка не справилась со своей задачей. Протесты в стране вспыхнули в начале октября после указа Ленина Морено об отмене субсидий на дизтопливо и бензин. После этого цены на них выросли более чем на 120%. Позже под давлением протестующих указ был аннулирован.