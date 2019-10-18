Власти Эквадора утверждают, что в  деле о  беспорядках в стране есть российский след.

Как заявила глава МВД Эквадора Мария Паула, часть сообщений с соцсетях с критикой правительства во время акций протеста отправлялась с российских IP-адресов. В интервью газете «Комерсио», министр признала, что в данном случае эквадорская разведка не справилась со своей задачей. Протесты в стране вспыхнули в начале октября после указа Ленина Морено об отмене субсидий на дизтопливо и бензин. После этого цены на них выросли более чем на 120%. Позже под давлением протестующих указ был аннулирован.
2019-10-18T02:09:00+03:00
2019-10-18T02:10:15+03:00
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02:09, 18 октября 2019
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