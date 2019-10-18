Турция приостановит военную операцию в Сирии на пять дней.

Соответствующей договоренности достигли вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Reuters со ссылкой на Пенса, за это время курдские военные формирования, созданные при поддержке США, должны будут отвести свои войска. Пенс заявил, что США не делали уступок Турции, кроме обещания снять санкции. Встреча Пенса и Эрдогана в Анкаре продолжалась вдвое дольше запланированного — более четырех часов.
2019-10-18T02:06:00+03:00
2019-10-18T02:07:33+03:00
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02:06, 18 октября 2019
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