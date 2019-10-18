Замглавы Генштаба России стал фигурантом дела о  мошенничестве.

Следствие предъявило обвинение генерал-полковнику Халилу Арсланову. По сведениям ИФ, своей вины высокопоставленный военный не признал. По данным телеканала РЕН, Арсланова обвиняют в соучастии в хищении свыше двух миллиардов рублей при госзакупках. Официально эта информация не подтверждена. Ранее «Ъ» писал, что Арсланов проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил. Издание утверждало, что генерал находится под подпиской о невыезде.
2019-10-18T02:04:00+03:00
2019-10-18T02:05:21+03:00
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02:04, 18 октября 2019
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