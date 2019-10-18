Сотрудники ФСБ задержали почти все руководство московского ОВД «Дорогомилово».

По сведениям издания Baza, в частности, задержаны начальник отдела — подполковник Дмитрий Смирнов и его заместитель — подполковник Сергей Устинов. Полицейских, как утверждает издание, подозревают в мошенничестве с квартирами. На допрос отвезли и начальника одной из оперативно-розыскных частей из УВД по ЗАО, который фигурировал в деле журналиста Ивана Голунова о подброшенных наркотиках. Официально задержания пока не подтверждены. Источники ТАСС ранее сообщали лишь о неких следственных действиях в ОВД «Дорогомилово».