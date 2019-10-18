В Кремле рассмотрят формулировку приглашения России на саммит G7 в США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне в Белом доме заявили, что приглашение российского лидера на саммит в 2020 году не исключено, но вопрос еще обсуждается. И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни сказал, что в контексте ведущихся дискуссий этот шаг мог бы стать промежуточным для возрождения G8. Саммит в 2020 году состоится в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами.