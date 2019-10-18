В Каталонии сегодня всеобщая забастовка.

Как ожидается, на улицы выйдут сотни тысяч протестующих против вердикта Верховного суда Испании по делу о каталонском референдуме 2017 года о независимости региона. Основная манифестация начнется, когда в Москве будет шесть вечера. Ранее аналогичные мероприятия собирали только в Барселоне по 500 тысяч человек. Акции протеста не прекращаются в Каталонии с понедельника и сопровождаются массовыми беспорядками.
2019-10-18T01:08:00+03:00
2019-10-18T01:09:33+03:00
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01:08, 18 октября 2019
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