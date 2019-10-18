США, как ожидается, уже сегодня могут ввести пошлины в отношении более 150 товаров из ЕС.

Речь идет о традиционных продуктах из Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии. 2 октября ВТО разрешила Штатам обложить пошлинами товары европейского экспорта на сумму $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus. 14 октября это решение было подтверждено членами ВТО на специальном заседании в Женеве.
2019-10-18T01:08:00+03:00
2019-10-18T01:08:41+03:00
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01:08, 18 октября 2019
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