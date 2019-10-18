Саммит ЕС  согласовал условия выхода Великобритании из объединения.

Brexit назначен на 1 ноября, но он состоится лишь в случае, если британский парламент вовремя ратифицирует все документы. Палата общин сделку уже раскритиковали, назвав ее даже хуже той, которую заключила прежний премьер Тереза Мэй.
2019-10-18T01:07:00+03:00
2019-10-18T01:07:38+03:00
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01:07, 18 октября 2019
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