США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии в течение 120 часов.

Если соглашение будет реализовано, то турецкая военная операция «Источник мира» будет приостановлена. Дональд Трамп объявил о готовности отменить санкции против Турции, как только на севере Сирии будет достигнут режим прекращения огня.
2019-10-18T01:05:00+03:00
2019-10-18T01:06:39+03:00
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01:05, 18 октября 2019
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