Члены СПЧ собирают подписи под письмом к Путину с просьбой оставить Михаила Федотова во  главе Совета.

Ранее сообщалось, что Федотов, будет отправлен в отставку в связи с достижением 70-летнего возраста. Под письмом главе государства подписались уже 28 из 50 членов СПЧ, в том числе Павел Чиков, Николай Сванидзе, Александр Сокуров и многие другие Наиболее вероятным кандидатом на пост главы СПЧ называют руководителя Общественной палаты Валерия

Фадеева.