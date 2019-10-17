Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу

Согласно предложенной поправке, такое ограничение может быть введено на срок до пяти лет.

Сейчас выезд из России может быть ограничен сотрудникам ФСБ лишь во время их работы в спецслужбе. При этом после увольнения он ограничивается только в случае, если сотрудники имели допуск к информации особой важности или совершенно секретным сведениям.

Поводом для законопроекта стали задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах госбезопасности, пояснил один из авторов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.