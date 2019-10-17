Комиссия Госдумы обвинила ряд СМИ в нарушении избирательного законодательства

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела обвинила ряд СМИ в нарушении избирательного законодательства. Речь идет, в частности, об интернет-изданиях «Медуза» и «МБХ медиа», Русской службе BBC, «Радио Свобода» и «Голосе Америки».

В думской комиссии считают, что несколько изданий, работающих в России, нарушали закон во время выборов в Мосгордуму и непосредственно в день голосования. По словам председателя комиссии Василия Пискарева, нижняя палата парламента направила соответствующие материалы в Роскомнадзор и в прокуратуру. При этом в чем именно заключались нарушения, не уточняется. В Госдуме также отметили, что члены комиссии заслушали информацию от представителей российских СМИ, которые, как утверждается, подтвердили факты «иностранного вмешательства». Среди них, в частности, телеканалы НТВ и RT, а также РИА «Федеральное агентство новостей», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. По мнению членов думской комиссии, из расследования РИА ФАН следует, что посольство США играло определенную роль в преддверии выборов в Мосгордуму. Какую именно, парламентарии также не уточнили.

В сентябре думская комиссия по расследованию вмешательства в дела России объявила, что нашла схожие нарушения в деятельности Deutsche Welle. Она пообещала попросить МИД рассмотреть вопрос о лишении немецкой телерадиокомпании аккредитации.