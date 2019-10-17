Турция по соглашению с США приостановит военные действия в Сирии на 5 дней

Это сообщил в эфире телеканала АВС американский вице-президент Майкл Пенс. Однако, как передает «Рейтер», соглашение о прекращении огня распространяется только на треть пограничной линии территории, которую контролируют курды. Согласно договоренностям, курдские формирования, против которых ведет боевые действия Анкара, должны отойти вглубь Сирии. Майкл Пенс добавил, что Вашингтон не станет вводить против Турции новые санкции, а введенные недавно может отозвать.