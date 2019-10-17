Комиссия Госдумы выявила нарушения законодательства со стороны издания «Медуза», Русской службы Би-би-си и других СМИ

Комиссия Госдумы выявила нарушения законодательства со стороны издания «Медуза», Русской службы Би-би-си, «Радио Свобода» и других СМИ. Глава думского комитета по безопасности и противодействия коррупции Василий Пискарев сказал, что медиаресурсы нарушали законы в период предвыборной кампании, в дни тишины и голосования.

Как передает ТАСС, материалы будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру. Утверждается, что факты нарушений выявила комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.