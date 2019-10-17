Ангела Меркель заявила, что новое соглашение по брекзиту – это хороший компромисс с обеих сторон

Немецкий канцлер отметила, что поддерживает документ, поскольку он предусматривает сохранение целостности внутреннего рынка ЕС и соблюдение соглашения об урегулировании конфликта в Северной Ирландии. По ее словам, если соглашение одобрят парламенты Великобритании и ЕС, то до конца следующего года будет время, чтобы договориться по соглашению о свободной торговле.

Договоренности между Лондоном и Брюсселем сегодня были одобрены лидерами стран ЕС. Ожидается, что Великобритания выйдет из Евросоюза 1-го ноября.