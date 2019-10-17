Члены СПЧ намерены попросить президента оставить во главе совета Михаила Федотова

Письмо к Владимиру Путину подписали 28 из 50 представителей президентского Совета по правам человека, передает «Интерфакс». В обращении говорится, что просят учесть личные заслуги Михаила Федотова и его непререкаемый авторитет. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на место Федотова может быть назначен секретарь Общественной палаты, «единоросс» Валерий Фадеев. Федотов возглавляет СПЧ с 2010 года. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет – предельный возраст нахождения на госслужбе.
2019-10-17T22:56:00+03:00
2019-10-17T23:01:39+03:00
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22:56, 17 октября 2019
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