Члены СПЧ намерены попросить президента оставить во главе совета Михаила Федотова

Письмо к Владимиру Путину подписали 28 из 50 представителей президентского Совета по правам человека, передает «Интерфакс». В обращении говорится, что просят учесть личные заслуги Михаила Федотова и его непререкаемый авторитет. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на место Федотова может быть назначен секретарь Общественной палаты, «единоросс» Валерий Фадеев. Федотов возглавляет СПЧ с 2010 года. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет – предельный возраст нахождения на госслужбе.