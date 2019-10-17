США и Турция договорились о приостановке военной операции Анкары в Сирии на 5 дней

Это сообщил в эфире телеканала АВС американский вице-премьер Майкл Пенс. По его словам, время нужно, чтобы курдские формирования ушли в безопасную зону. Пенс добавил, что Вашингтон не станет вводить против Турции новые санкции, а введенные недавно может отозвать.
2019-10-17T22:31:00+03:00
2019-10-17T22:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 17 октября 2019
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