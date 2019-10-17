Суд в Калуге отправил под домашний арест обвиняемого по делу об оправдании теракта в архангельском управлении ФСБ

36-летний Иван Любшин был задержан во вторник на автобусной остановке. Как рассказал изданию «Медуза» его отец, люди в масках повалили мужчину на землю, затем вывезли в лес и там били ногами и шокером, после чего отвезли в Следственный комитет. По словам отца, поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий его сына в интернете к прошлогодней новости о взрыве на входе в здание архангельского управления ФСБ.
2019-10-17T22:31:00+03:00
2019-10-17T22:31:45+03:00
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22:31, 17 октября 2019
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