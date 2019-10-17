Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, у которого изъяли наличных на 8 миллиардов рублей, смягчили приговор

По решению Мосгорсуда, срок наказания смягчен с 13 лет колонии до 12,5. Решение мотивировано тем, что из обвинения исключен признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору». Суд также отказался отменять оправдание Захарченко по одному из эпизодов – речь идет о получении взятки в 800 тысяч долларов. Ранее бывший полицейский был признан виновным в получении взятки в виде дисконтной карты сети дорогих ресторанов и в том, что предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках. Обвинения, связанного с крупной суммой изъятых наличных денег, Захарченко предъявлено не было.
2019-10-17T22:30:00+03:00
2019-10-17T22:30:41+03:00
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22:30, 17 октября 2019
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