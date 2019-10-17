США и Турция договорились о временном прекращении огня на севере Сирии

Это произошло в ходе встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и американского вице-президента Майкла Пенса.

В первую очередь речь идет о том, чтобы позволить курдским формированиям совершить отвод в безопасную зону в течение 120 часов. Об этом рассказал Майкл Пенс. По словам американского вице-президента, все действия в рамках турецкой операции «Источник мира» будут приостановлены, а сама она полностью завершится, как только курды полностью проведут отвод. Кроме того, у них должно быть изъято тяжелое вооружение. Также Анкара и Вашингтон договорились, что Турция не будет вести боевых действий против жителей города Кобани.

В Белом доме, в свою очередь, уже пообещали, что в случае прекращения боев Вашингтон готов отменить уже введенные недавно санкции. В частности, президент США Дональд Трамп назвал договоренности с Турцией «нестандартным решением» и поблагодарил за них как Эрдогана, так и курдов. Тем временем глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу пояснил, что речь пока идет только о приостановке операции на севере Сирии. По его словам, об окончании военных действий можно будет говорить, только когда курдские формирования покинут зону безопасности.

Турецкая военная операция на севере Сирии против курдов началась чуть более недели назад. Ее целью в Анкаре называли создание буферной приграничной зоны с Сирией.