Мосгорсуд на  полгода снизил срок лишения свободы экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд снизил с 13 до 12,5 лет колонии наказание бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко за получение взятки и воспрепятствование правосудию, передал корреспондент «Интерфакса».

Захарченко также назначен штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей — в 40-кратном размере суммы полученной им взятки. Кроме того, бывший офицер лишен звания полковника полиции и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.