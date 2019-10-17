Два фигуранта дела «Нового величия», которые в суде попытались вскрыть себе вены, госпитализированы

Фигуранты дела «Нового величия» совершили попытку самоубийства от отчаяния. Такое мнение в эфире «Эха» высказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Чиков добавил, что на положительный исход дела надеяться не стоит. По его словам, окно гражданского протеста, заставившего власть отпустить нескольких политзаключенных, уже закрылось.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистской организации. По данным стороны защиты, всё обвинение строится на показаниях информатора силовиков, который и предложил создать политическую организацию и написать устав.