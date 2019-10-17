По мнению главы «Агоры» Чикова фигуранты дела «Нового величия» совершили попытку самоубийства от отчаяния

Фигуранты по делу «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков в четверг нанесли себе раны во время слушаний в Люблинском суде. По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова это был «жест отчаяния». Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У подсудимых очевидно есть полное ощущение безнадеги. Я по-другому объяснить эти действия не могу. Я не думаю, что эта была откровенная попытка суицида. Но очевидно, что это жест отчаяния со стороны подсудимых, несмотря на дырявое со всех сторон уголовное дело ожидают большие сроков лишения свободы», — сказал он.

П.Чиков добавил, что на положительный исход дела надеяться не стоит. По его словам, «окно» гражданского протеста, заставившего власть отпустить нескольких политзаключенных, уже закрылось.

Обвиняемый по делу об экстремистской молодежной организации «Новое величие» Руслан Костыленков был госпитализирован после попытки вскрыть себе вены в районе горла в Люблинском суде г.Москвы. По словам адвоката другого фигуранта дела Вячеслава Крюкова, который вскрыл себе вены на обеих руках, состояние здоровья его подзащитного вне опасности.

Участников «Нового величия» обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.