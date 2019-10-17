Саммит «семерки» в следующем году пройдет на гольф-курорте Дональда Трампа в Майами

Об этом сообщили в Белом доме и подчеркнули, что в этом нет конфликта интересов, — пишет «Нью-Йорк Таймс». Как передает агентство Bloomberg, в администрации Дональда Трампа допустили, что президент США может пригласить на встречу Владимира Путина, но окончательного решения нет.