Минобороны потратило более 30-ти миллионов рублей на закупку дверей для главного храма вооруженных сил

Соответствующий тендер «МБХ Медиа» обнаружило на портале госзакупок. При этом утверждается, что эту церковь строят на пожертвования россиян.

Храм планируется открыть в подмосковном парке «Патриот» 9-го мая 2020-го года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По проекту высота здания составит 95 метров.