Росстат зафиксировал внезапный рост реальных доходов россиян

В третьем квартале этого года показатель вырос на 3% в годовом выражении. Экономисты считают данные государственной статистики необъяснимыми, — отмечает РБК. По словам экспертов, в стране нет предпосылок для столь активного роста доходов граждан. До этого, по данным того же Росстата, реальные доходы россиян падали больше четырех лет подряд.