Росстат зафиксировал внезапный рост реальных доходов россиян

В третьем квартале этого года показатель вырос на 3% в годовом выражении. Экономисты считают данные государственной статистики необъяснимыми, — отмечает РБК. По словам экспертов, в стране нет предпосылок для столь активного роста доходов граждан. До этого, по данным того же Росстата, реальные доходы россиян падали больше четырех лет подряд.
2019-10-17T21:31:00+03:00
2019-10-17T21:31:51+03:00
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21:31, 17 октября 2019
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