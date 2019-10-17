Россия с начала года выплатила 600 миллионов рублей по решениям ЕСПЧ

Это сообщил замминистра юстиции Михаил Гальперин. По его словам, большую часть российских дел в Европейском суде по правам человека составляют жалобы на условия содержания в СИЗО и колониях, — передает ТАСС. В этой связи правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит передать эти дела в российские суды и получить гражданам компенсации.