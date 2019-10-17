Турция договорилась с США о том, что курды в Сирии сдадут тяжелое вооружение

Это сообщил после переговоров с американской делегацией в Анкаре глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара получила все, что хотела. В свою очередь, американский вице-президент Майк Пенс сказал, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Турции и отменит уже действующие, когда будет обеспечено постоянное прекращение огня в зоне турецкой операции на севере Сирии.