Турция договорилась с США о том, что курды в Сирии сдадут тяжелое вооружение

Это сообщил после переговоров с американской делегацией в Анкаре глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара получила все, что хотела. В свою очередь, американский вице-президент Майк Пенс сказал, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Турции и отменит уже действующие, когда будет обеспечено постоянное прекращение огня в зоне турецкой операции на севере Сирии.
2019-10-17T21:30:00+03:00
2019-10-17T21:30:55+03:00
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21:30, 17 октября 2019
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