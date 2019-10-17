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Эксклюзив Эха 21:30, 17 октября 2019

Два фигуранта дела «Нового величия», которые в суде попытались вскрыть себе вены, доставлены в больницу

Это сообщили Интерфаксу в пресс-службе Люблинского суда. Их увезли на «скорой». Вячеслав Крюков порезал себе лезвием бритвы обе руки, а Руслан Костыленков полоснул по шее и лицу, — сообщил «Эху» адвокат Крюкова Дмитрий Иванов. По его словам, было много крови.
По делу проходят 8 человек, четверо их них, в том числе Костыленков и Крюков, больше года находятся в СИЗО. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Сторона защиты утверждает, что все обвинение строится на показаниях сотрудников силовых структур.



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