Два фигуранта дела «Нового величия», которые в суде попытались вскрыть себе вены, доставлены в больницу

Это сообщили Интерфаксу в пресс-службе Люблинского суда. Их увезли на «скорой». Вячеслав Крюков порезал себе лезвием бритвы обе руки, а Руслан Костыленков полоснул по шее и лицу, — сообщил «Эху» адвокат Крюкова Дмитрий Иванов. По его словам, было много крови.

По делу проходят 8 человек, четверо их них, в том числе Костыленков и Крюков, больше года находятся в СИЗО. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Сторона защиты утверждает, что все обвинение строится на показаниях сотрудников силовых структур.