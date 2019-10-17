Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

Мужем Дарьи Жуковой стал 34-летний Ставрос Ниархос, наследник судостроительной компании, которая носит его имя. Как сообщает со ссылкой на источник издание US Weekly, свадьба прошла тайно в узком кругу родных и знакомых в Париже.

Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе в августе 2017-го года после 10-ти лет брака.