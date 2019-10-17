Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко выступал с речью в Мосгорсуде почти 11 часов

Это суммарно за два заседания, — передает Интерфакс. Захарченко подробно разбирал свой приговор. Сейчас выступают адвокаты. После этого осужденный получит право последнего слова, и затем суд удалится для вынесения решения по жалобе на приговор.

В суде первой инстанции бывший полковник выступал суммарно более 30-ти часов. При обыске у него нашли в разной валюте 8 миллиардов рублей. Пресненский суд Москвы в июне приговорил Захарченко к 13-ти годам колонии по обвинению в получении крупной взятки. По одному из эпизодов о взятке бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД был оправдан.