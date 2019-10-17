Комиссия Госдумы обвинила ряд иностранных СМИ в нарушении выборного законодательства

Это Русская служба Би-би-си, «Радио Свобода», «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Медуза» и «МБХ Медиа». Их упомянул глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, было нарушено выборное законодательство в день тишины и в сам день выборов 8-го сентября, — сообщает Интерфакс. Депутат сказал, что Госдума обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.