Комиссия Госдумы обвинила ряд иностранных СМИ в нарушении выборного законодательства

Это Русская служба Би-би-си, «Радио Свобода», «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Медуза» и «МБХ Медиа». Их упомянул глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, было нарушено выборное законодательство в день тишины и в сам день выборов 8-го сентября, — сообщает Интерфакс. Депутат сказал, что Госдума обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
2019-10-17T21:01:00+03:00
2019-10-17T21:01:34+03:00
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21:01, 17 октября 2019
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