США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии

Как объявил американский вице-президент Майк Пенс, Анкара согласилась не вести военных действий в приграничном городе Кобани и завершит военную операцию после отвода курдских формирований. Ожидается, что будет создана зона безопасности. Майк Пенс подчеркнул, что США не будут вводить новые санкции против Турции, а те, что были введены недавно, Дональд Трамп готов отозвать по мере прекращения огня.
2019-10-17T21:01:00+03:00
2019-10-17T21:01:17+03:00
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21:01, 17 октября 2019
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