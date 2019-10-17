США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии

Как объявил американский вице-президент Майк Пенс, Анкара согласилась не вести военных действий в приграничном городе Кобани и завершит военную операцию после отвода курдских формирований. Ожидается, что будет создана зона безопасности. Майк Пенс подчеркнул, что США не будут вводить новые санкции против Турции, а те, что были введены недавно, Дональд Трамп готов отозвать по мере прекращения огня.