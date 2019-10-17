У тринадцати станций метро завтра пройдут пикеты в поддержку фигурантов резонансных уголовных дел

У тринадцати станций метро завтра пройдут пикеты в поддержку фигурантов «московского дела», «Нового величии» и «Сети». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гражданский активист Алексей Миняйло.

«Было принято решение встать в одиночные пикеты в центральных районах Москвы, где люди менее вовлечены и меньше знают про тот беспредел, который летом происходил, что невиновные люди сидят по тюрьмам, и попытаться донести эту информацию до них. Сейчас необходимо вовлекать новых людей, нужно разговаривать с теми, кто раньше не задумывался по этим делам», — рассказал он.

По мнению А.Миняйло, одиночные пикеты на сегодняшний день пока единственная безопасная форма проявления позиции граждан.

Пикеты пройдут завтра, 18 октября, с 17.00 до 21.00 около тринадцати станциях московского метрополитена.