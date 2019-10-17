Заместителя главы Генштаба обвинили в крупном мошенничестве

Генерал-полковник Халил Арсланов своей вины не признаёт, — сообщает источник Интерфакса. Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил. По сведениям издания, с него взяли подписку о невыезде.
2019-10-17T20:32:00+03:00
2019-10-17T20:32:39+03:00
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20:32, 17 октября 2019
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