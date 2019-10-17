Парижский зоопарк представил нового питомца, у которого 720 полов и нет мозга

Это одноклеточный организм из группы слизевиков, — передает агентство Reuters. Он способен самостоятельно найти дорогу из лабиринта, а если слить два таких организма, то один из них передаст знания другому. Кроме того, если это существо разрезать пополам, то оно восстановится за две минуты.