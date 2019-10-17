Парижский зоопарк представил нового питомца, у которого 720 полов и нет мозга

Это одноклеточный организм из группы слизевиков, — передает агентство Reuters. Он способен самостоятельно найти дорогу из лабиринта, а если слить два таких организма, то один из них передаст знания другому. Кроме того, если это существо разрезать пополам, то оно восстановится за две минуты.
2019-10-17T20:32:00+03:00
2019-10-17T20:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 17 октября 2019
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