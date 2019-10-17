Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо

Ей было 98 лет. О ее смерти сообщил Национальный балет Кубы, который она возглавляла. Алисия Алонсо участвовала в создании Американского балетного театра, работала в Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным и другими прославленными постановщиками. В 50-е годы она выступала на сцене Большого театра.
2019-10-17T20:31:00+03:00
2019-10-17T20:31:56+03:00
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20:31, 17 октября 2019
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