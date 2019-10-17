В Белом доме допускают, что Владимира Путина пригласят на следующий саммит G7

Мероприятие пройдет летом следующего года в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Как передает агентство Bloomberg, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни сказал, что Трамп может пригласить Путина, но этот вопрос пока не решен.

Президента России перестали приглашать на саммиты «семерки» после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе.