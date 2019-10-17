Главный фигурант дела о теракте в метро Петербурга рассказал в суде о пытках в ФСБ

Аброр Азимов заявил, что признательные показания из него выбивали, а также угрожали подкинуть взрывное устройство его отцу. В Первом западном окружном военном суде Азимов сказал, что не является организатором теракта, это полная ложь, — передает агентство Росбалт.

Взрыв в петербургском метро произошел в апреле 2017-го года. Погибли 16 человек, более 100 пострадали. Обвинение предъявлено 11-ти уроженцам республик Средней Азии.