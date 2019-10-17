Клад с монетами времен Петра I нашли в центре Москвы

Чернильницу обнаружили в Красносельском районе на глубине полтора метра от уровня земли в Костянском переулке. Как сообщили в Мосгорнаследии, были обнаружены 98 монет номиналом 1 копейка, которые были отчеканены приблизительно в конце 17 – начале 18 веков.

Это уже второй клад, найденный в Костянском переулке. Летом археологи обнаружили там золотые монеты времен Николая II, — передает агентство «Москва».