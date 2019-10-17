В Бразилии совершено вооруженное нападение на грузовой терминал международного аэропорта

Это произошло в штате Сан-Паулу. Как сообщают местные СМИ, неизвестные проникли на закрытую территорию в автомобиле, который был перекрашен в цвета транспортных средств ВВС страны. Они напали на отделение инкассаторской фирмы и смогли похитить часть денег.

Сколько именно, не уточняется. Двое охранников получили огнестрельные ранения. Скрываясь, преступники подожгли три грузовика и полностью перекрыли движение по автостраде в аэропорт в обоих направлениях.

В конце июля из грузового терминала другого аэропорта, но в том же бразильском штате, аналогичным образом похитили более 700 килограммов золота.