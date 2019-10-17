Неожиданные трудности возникли со сдачей флоту новейшей атомной подлодки

Головная субмарина проекта 885М под названием «Казань» не будет передана военным до конца 2020-го года. Об этом сказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. По его словам, возникают определенные проблемы, которые были выявлены на испытаниях, — передает Интерфакс.

Ранее предполагалось, что подлодка «Казань», способная нести крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», будет передана флоту до конца этого года.