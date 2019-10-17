Фигурант «московского» дела К. Котов и обвиняемая по делу «Нового величия» А.Павликова сегодня поженились в СИЗО

К изолятору «Матросская тишина» невеста приехала утром в длинном белом платье вместе с родственниками и сотрудниками ЗАГСа. Как пишет «Новая газета», в здании СИЗО Анна Павликова пробыла около 20-ти минут и вышла оттуда уже с кольцом. После церемонии новобрачная поехала в ЗАГС, чтобы оформить документы, а затем в суд на очередное заседание по своему делу.

Константин Котов был осужден на 4 года по обвинению в неоднократных нарушениях на митингах.