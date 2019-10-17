Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли себе вены в суде

Это произошло после того, как им отказали в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на подписку о невыезде либо на домашний арест. Вячеслав Крюков порезал себе лезвием бритвы руки, а Руслан Костыленков полоснул по горлу и по лицу. Об этом сказал «Эху» адвокат Крюкова Дмитрий Иванов. Крюков и Костыленков находятся под стражей уже больше года.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистской организации. По данным стороны защиты, всё обвинение строится на показаниях информатора силовиков, который и предложил создать политическую организацию и написать устав.