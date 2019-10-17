Росстат зафиксировал 3-х процентный рост реальных денежных доходов россиян

Ранее три квартала подряд фиксировалось падение доходов.

Зафиксированный по итогам первого полугодия 2019го года рост стал самым быстрым с начала 2018 года.

Как пояснили в Росстате, основной причиной этого роста стал опережающий рост трудовых доходов.

В июле зарплата работников средних и крупных компаний в номинальном выражении выросла на 7,7%, а в реальном — на 3%. В августе темпы зарплатного роста зафиксированы на уровне 6,8% и 2,4% соответственно. Кроме того, был отмечен рост пенсий и других социальных выплат.