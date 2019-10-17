Французский турист умер от сердечного приступа во время протестов в Барселоне

65-летний мужчина и его жена шли пешком с чемоданами из центра города в аэропорт, поскольку общественный транспорт не работал из-за массовой акции, — сообщает портал Local.

Протесты в Каталонии начались в понедельник после приговора к длительным тюремным срокам ряда политиков из-за попытки проведения референдума о независимости. Вторая волна протестов ожидается в Барселоне завтра.