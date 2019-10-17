Российские власти пока морально не готовы штрафовать за просмотр пиратского кино

Об этом сказал министр культуры Владимир Мединский. Он отметил, что в Германии за каждый факт скачивания грозит штраф 200 евро. Но в России будут и дальше идти по пути блокировки сайтов с пиратским контентом, — передает ТАСС.
2019-10-17T19:31:00+03:00
2019-10-17T19:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 17 октября 2019
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