Глава профсоюза «Альянс врачей» в суде потеряла сознание

Анастасии Васильевой была вызвана «скорая помощь», — сообщает сайт «Курган онлайн». Затем началось заседание. Кетовский районный суд Курганской области оштрафовал председателя профсоюза «Альянс врачей» на 1 тысячу рублей за неповиновение полицейским.

Васильева была задержана накануне утром в противотуберкулезном диспансере, который во вторник закрыли на реконструкцию. Сотрудники учреждения отказывались покидать больницу и требовали отменить это решение. «Альянс врачей» оказывает медикам юридическую помощь.