Комиссия ГД выявила нарушения законодательства со стороны «Медузы», Русской службы Би-би-си, «Радио Свобода» и др. СМИ

Комиссия Госдумы выявила нарушения законодательства со стороны издания «Медуза», Русской службы Би-би-си, «Радио Свобода» и других СМИ. Глава думского комитета по безопасности и противодействия коррупции Василий Пискарев сказал, что медиаресурсы нарушали законы в период предвыборной кампании, в дни тишины и голосования. Как передает ТАСС, материалы будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру. Утверждается, что факты нарушений выявила комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
2019-10-17T19:02:00+03:00
2019-10-17T19:03:26+03:00
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19:02, 17 октября 2019
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